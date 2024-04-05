Теракт в «Крокусе»: в Москве арестован одиннадцатый фигурант уголовного дела

В Москве заключен под стражу ещё один фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» – уроженец Таджикистана Мухаммад Зоир Шарипзода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

«Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт)», – говорится в сообщении.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, которые подожгли концертный зал и расстреляли его посетителей из огнестрельного оружия. В результате нападения и пожара погибло 144 человека, среди которых шестеро детей. Ранения различной степени тяжести получили более 550 человек.

Ранее по делу было арестовано десять фигурантов. В их числе четверо граждан Таджикистана – непосредственных исполнителей теракта.

1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые также участвовали в финансировании и обеспечении террористов оружием. Накануне в Москве, Екатеринбурге и Омске спецслужбы поймали ещё троих выходцев из Центральной Азии по подозрению в причастности к теракту.

В Следственном комитете сообщили о подтверждении данных об украинском следе в этом преступлении. В российских спецслужбах считают, что за терактом также стоят США и Великобритания.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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