Правительство РФ поддержало законопроект о бесплатном проезде членов семей к участнику СВО, получившему увечия

Кабине министров поддержал законопроект о праве на бесплатный проезд членов семьи бойцов добровольческих формирований к месту его нахождения в случае его тяжелой болезни или увечья.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – говорится в отзыве правительства РФ, который приводит ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О статусе военнослужащих», расширив перечень оснований для предоставления права на бесплатный проезд двух членов семьи или близких родственников военнослужащего к месту его нахождения и обратно. По действующим нормам, такое право родственники военнослужащего имеют в случае его тяжелой болезни, только один раз за время его болезни.

Законопроектом предлагается, что основанием для получения права на бесплатный проезд может быть полученное военнослужащим в период прохождения военной службы или военных сборов увечье. Также предлагается распространить эту льготу на одного из членов семьи гражданина, пребывающего в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ, в случае его тяжелой болезни или увечья.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube