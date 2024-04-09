Год Нисанов пытается замять новое нападение таджиков на полицию на рынке «Садовод»

Новое нападение приезжих из Таджикистана на скандально известном московском рынке «Садовод» произошло в минувшие выходные. Телеграм-канал «Кремлевский шептун» сообщает, что жертвами неадекватных таджикских торговцев стали сотрудники МВД, которые участвовали в рейде по рынку. Сообщается, что активное участие в нападении принимала охрана «Садовода». Драку разняли, а по факту произошедшего ведется проверка.

Это не единичный случай подобных эксцессов на рынке. Ранее стало известно о нападении двух граждан Таджикистана на бойцов СВО, вернувшихся на побывку в отпуск. Приезжие провоцировали ветеранов на конфликт словесными оскорблениями, а потом напали. В результате потерпевшие получили травмы. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако общественность опасается, что дело могут «замять» из-за серьезных связей владельца рынка – российского бизнесмена азербайджанского происхождения Года Нисанова.

СМИ отмечали, что Нисанову принадлежит не только «Садовод», но и другой крупный московский рынок «Фуд Сити». Оба они являются проблемными с точки зрения миграционной политики и возможного незаконного оборота оружия и запрещенных веществ. «Садовод» называют центром потоков нелегалов в Россию. Также отмечалось наличие таджикской мафии, которая берет «мзду» с приезжих. В дальнейшем эти средства могут передаваться криминальным элементам, в том числе террористам. Москвичи неоднократно призывали проверить рынки Нисанова на причастность к преступной деятельности.

«Участившиеся эксцессы в данной локации, рано или поздно приведут к жестким мерам со стороны силовых структур. Году Нисанову необходимо задуматься о найме других охранников или же попросить своих подчиненных всерьез заняться дисциплиной продавцов на рынке», – отмечают авторы «Кремлевского шептуна».

Ранее сообщалось, что командир штурмовой роты «Эспаньола» Михаил Турканов (Питбуль), возмутился избиением на «Садоводе» бойцов СВО. Он отметил, что от подобных «серых зон» необходимо избавляться, а происходящее – следствие недоработки властей и правоохранительных органов.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube