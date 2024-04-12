В Москве задержана сотрудница миграционной службы за незаконное оформление иностранца

В Москве возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина и получении взятки сотрудницей отдела миграции. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, не позднее 29 апреля 2023 года фигурантка, являясь должностным лицом, действуя вопреки интересам службы, из корыстных побуждений фиктивно поставила на миграционный учет иностранного гражданина в собственной квартире в нарушение действующего миграционного законодательства. Более того, подозреваемая с целью личного материального обогащения от иностранного гражданина получила денежные средства в размере 30 000 рублей за организацию процедуры приобретения гражданства РФ.

Преступная деятельность женщины выявлена благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного Следственного комитета и УСБ ГУ МВД России по городу Москве. Уголовное дело возбуждено по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) и ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

С фигуранткой проводятся следственные действия, ей предъявлено обвинение. Кроме того, обвиняемая будет проверена на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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