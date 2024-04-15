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Понедельник, 15 апреля 2024, 16:42 мск

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В московском офисе нашли украинский беспилотник

В одном из московских офисов обнаружен беспилотник украинского производства «Баба Яга». Его владелец заявил, что хотел изучить устройство этого аппарата, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, беспилотник был обнаружен в офисе на Партизанской улице – никакой опасности он не представляет. По предварительной информации, мужчина хотел изучить как устроен БПЛА, для этого и заказал его.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Бабой Ягой» называют широкий спектр шести- или восьмивинтовых модифицированных сельскохозяйственных дронов. У них есть сразу несколько приемников сигнала. Дрон использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты и возможностью режима самоспасения при потере связи.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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