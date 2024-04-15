В Подмосковье полицейские избили мужчину: возбуждено уголовное дело

В подмосковной Шатуре по факту избиения сотрудниками МВД мужчины возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пп. «а,г» ч.3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Следствием установлены личности потерпевшего и полицейских, в ближайшее время сотрудников правоохранительных органов доставят в следственный отдел для проведения с их участием допроса и иных следственных действий», – пояснили в СК.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова со своей стороны отметила, что факт преступления был выявлен в ходе мониторинга сети Интернет, где была опубликована соответствующая видеозапись. «По данному факту руководством подмосковного Главка МВД России назначена служебная проверка, проведение которой поручено Управлению собственной безопасности», – уточнила она.

В то же Петрова сообщила, что сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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