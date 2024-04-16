Забили до смерти: задержаны трое подростков после нападения на прохожего в центре Москвы

В Москве задержаны трое подростов после нападения в центре мегаполиса на прохожего, который скончался после жестокого избиения. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, молодые люди обвиняются в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным ведомства, преступление было совершено 11 апреля. Трое фигурантов, находясь вблизи здания в Малом Златоустинском переулке, подошли к 35-летнему местному жителю и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подвергли его избиению, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. После этого один из обвиняемых похитил у потерпевшего мобильный телефон, уточнили в СК.

От полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении.

Следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлены фигуранты преступлений. Ими оказались трое подростков 2006 и 2008 года рождения. Молодые люди задержаны, им предъявлено обвинение. Вину в инкриминированном деянии фигуранты признали частично.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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