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Среда, 17 апреля 2024, 13:38 мск

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«Существует значительный риск»: в Совете Федерации опасаются огромного ущерба для аграриев от паводков

Ущерб российских аграриев от паводков и природных аномалий может существенно возрасти на фоне низкого уровня охвата страхованием посевных площадей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента.

«По экспертным оценкам, АПК Оренбуржья от паводков нанесен многомиллионный ущерб. Исходя из практики, ущерб может существенно возрасти. В Алтайском крае также существует значительный риск утраты озимых, в том числе, из-за паводков и других опасных явлений. В результате сочетания теплой, дождливой зимы и сильных морозов в ряде районов отмечена обширная утрата жизнеспособности всходов. В Тюменской области режим ЧС регионального уровня введен в связи с паводком», – подчеркнул Кислов.

При этом сенатор обратил внимание, что менее десятой части пострадавших хозяйств, например, на Алтае воспользовались «механизмом сельскохозяйственного страхования с господдержкой в связи с объявлением ЧС» для компенсации ущерба.

«Процент охвата посевных площадей страхованием по программе ЧС невысок. Так, в Алтайском крае по экспертным оценкам, он составляет по озимым не более 9% от общей площади», – уточнил он, подчеркнув, что «решение этой задачи важно и для животноводства».

В этой связи спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов «держать руку на пульсе». «Помогайте, решайте, поднимайте здесь вопросы, если нужна какая-то помощь, поддержка», – сказал она.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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