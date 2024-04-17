Ненормативное состояние: в России растет количество аварийных мостов

В российских регионах растет количество мостов, которые являются аварийными или находятся в ненормативном состоянии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление прозвучало сегодня на пленарном заседании Совета Федерации. По мнению сенаторов, необходимо срочно провести экспертизу всех путепроводов, а также дамб.

В частности, сенатор от Пензенской области Юлия Лазуткина напомнила про обрушение автомобильного путепровода в Вязьме под Смоленском, которое произошло 8 апреля. «В результате были жертвы. Мост рухнул прямо на железнодорожные пути, повредив при этом сети газоснабжения, и около 9 тысяч абонентов были отключены от газа. К сожалению, состояние путепроводов практически во всех регионах находится в ненормативном состоянии и требует комплексного подхода к их ремонту и реконструкции. В Пензенской области было проведено обследование всех значимых путепроводов. В результате почти половина требует капитального ремонта», – подчеркнула она.

«С 2021 года количество аварийных, предаварийных и неудовлетворительных сооружений на региональных и местных дорогах выросло. Это говорит о том, что сработал накопившийся эффект. Мостам субъектов не уделялось достаточного внимания, не проводилась инструментальная диагностика, а, соответственно, нет актуальных данных по количеству аварийных сооружений. В настоящее время нет единого перечня мостовых сооружений по региональным и местным дорогам, такого, как на федеральных. Поэтому верификация данных один из первых вопросов, с которого нужно начать проводить работу совместно с субъектами РФ», – пояснила Лазуткина.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала эту проблему «чувствительной для большинства субъектов», при этом подчеркнув, что паводок показал, что «дамбы также далеко не все построены как надо». В этой связи глава верхней палаты парламента назначила «главным мостовиком» Совета Федерации сенатора Александра Трембицкого, призвав его «закатывать рукава и предметно заниматься» этой проблемой.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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