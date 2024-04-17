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Среда, 17 апреля 2024, 17:34 мск

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Дерусификация Казахстана: мажилис принял закон об увеличении объема телерадиовещания на госязыке

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял закон «О масс-медиа», согласно которому предписывается увеличить объем телепрограмм и радиопрограмм на государственном (казахском) языке с нынешних 50% до 60% к 2027 году.

Из документа следует, что объем телерадиопрограмм на государственном языке с 2025 года должен быть увеличен до 55%, с 2027 года – до 60% от общего эфирного времени. При этом предусмотрено сокращение с 20% до 10% объема ретрансляции иностранных телерадиопрограмм в еженедельном вещании.

Астана, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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