Собянин отправил в отставку преемника Хуснуллина

Мэр Москвы Сергей Собянин провел кадровые перестановки в сфере строительства и экономической политики. В отставку по собственной инициативе отправлен вице-мэр, глава городского комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

На его место Собянин назначил другого вице-мэра – Владимира Ефимова, который ранее курировал вопросы экономической политики и имущественно-земельных отношения. На место Ефимова назначена Мария Багреева, которая занимала пост министра столичного правительства и руководителя департамента экономической политики и развития города.

Бочкарёв руководил департаментом строительства с 2010 года. В январе 2020 года был назначен заместителем мэра по вопросам градостроительной политики и строительства, возглавив столичный стройкомплекс, после перехода Марата Хуснуллина на работу в правительство РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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