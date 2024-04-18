В Москве убит молодой человек после замечания о неправильной парковке автомобиля

В Москве убит 24-летний молодой человек, сделавший замечание о неправильной парковке автомобиля. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подозреваемый уже установлен – принимаются меры к его задержанию.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне около жилой многоэтажки на Краснодарской улице. 21-летний молодой человек припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал ему замечание.

«В ходе словесного конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также нанес не менее одного удара ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении», – уточнили в столичном СК.

Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения. Личность подозреваемого установлена. В настоящее время принимаются меры к его задержанию.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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