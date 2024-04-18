В Москве нашли автомобиль предполагаемого нелегала-убийцы: задержаны его отец и друг

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль марки «БМВ», на котором скрылся нелегал, подозреваемый в убийстве 24-летнего жителя столицы после замечания о неправильной парковке машины. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, брошенный автомобиль «БМВ» был обнаружен на Новороссийской улице.

В то же время, как уточнила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого, они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Вместе с тем следователями совместно с оперативными службами проводится обыск по месту жительства подозреваемого и иных лиц из числа его окружения. Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц.

Кроме того, проверяется законность нахождения фигуранта и его родственников на территории столичного региона, а также законность получения ими гражданства РФ.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрея Стрижова создана следственно-оперативная группа и уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления СК по Москве.

При этом в рамках предварительного следствия действия соучастников переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пп. «и, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 17 апреля на Краснодарской улице. Водитель-нелегал припарковал машину на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, что вызвало недовольство местного жителя, который сделал автовладельцу замечание. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы принимают меры по задержанию подозреваемого. Как уточнили в Следственном комитете, предполагаемый убийца – гражданин Азербайджана, находящийся на территории РФ незаконно.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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