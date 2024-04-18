Били тяпкой, ножом и киянкой: в Подмосковье задержаны двое мстительных мужчин за незаконное удержание и издевательства над своим знакомым

В Подмосковье задержаны двое мужчин, подозреваемые в незаконном удержании и покушении на убийство своего знакомого. Как следует из сообщения пресс-службы регионального главка Следственного комитета, фигуранты жестоко издевались над своей жертвой.

По данным ведомства, подозреваемые из личных неприязненных отношений и мести удерживали мужчину в канализационно-насосной станции, расположенной в пос. Малое Лесное городского округа Мытищи, не давая ему покинуть помещение. В процессе удержания преступники наносили потерпевшему множественные удары тяпкой, ножом и резиновой киянкой в жизненно-важные органы. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшего, злоумышленники не смогли, поскольку жертве удалось выбраться из помещения и обратиться в правоохранительные органы.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты четыре ножа, мотыга, киянка, следы рук и обуви. Допрошены свидетели, потерпевший. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 и п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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