В квартире предполагаемого убийцы-нелегала обнаружена крупная сумма денег

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупную сумму денег при обыске в квартире предполагаемого убийцы 24-летнего москвича, который сделал замечание о неправильной парковке автомобиля. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, изъято свыше 44 млн рублей и 300 тысяч долларов США.

«Следствием будет установлена их принадлежность, а также дана оценка законности получения и оборота», – отметили в столичном СК.

Ранее следователи и криминалисты во время осмотра автомобилей, на которых скрывались с места происшествия предполагаемые подозреваемые, изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия. В одной из машин обнаружен и изъят пневматический пистолет.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 17 апреля на Краснодарской улице. Водитель-нелегал припарковал машину на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, что вызвало недовольство местного жителя, который сделал автовладельцу замечание. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы принимают меры по задержанию подозреваемого. Как уточнили в Следственном комитете, предполагаемый убийца – гражданин Азербайджана, находящийся на территории РФ незаконно.

В рамках предварительного следствия случившееся переквалифицировано по признакам преступления, предусмотренного пп. «и, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

Задержаны отец и друг предполагаемого убийцы. Накануне следователи столичного СК с участием переводчиков приступили к их допросу. В ведомстве также сообщали, что будет проверена законность их нахождения на территории московского региона и правомерность получения гражданства РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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