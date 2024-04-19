Камнем по голове: в Москве трое подростков жестоко избили 35-летнего мужчину

В Москве задержаны трое подростков за жестокое избиение мужчины, который после нападения был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщили в столичном главке Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору.

По данным ведомства, вечером 17 апреля трое подростков в подземном переходе у станции метро «Фонвизинская» вступили в словесный конфликт с 35-летним мужчиной. «Обвиняемые и потерпевший проследовали на улицу, где на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений один из фигурантов взял камень и ударил мужчину по голове, а остальные соучастники подвергли его избиению, нанеся многочисленные удары руками и ногами. Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц, за его жизнь и здоровье борются врачи», – говорится в сообщении столичного СК.

Отмечается, что нападавшие были задержаны в кратчайшие сроки. «Ими оказались трое подростков 2007 и 2008 годов рождения. Молодые люди задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Вину в инкриминированном деянии они полностью признали», – уточнили в ведомстве.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемых под стражу.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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