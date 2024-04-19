Задержан предполагаемый убийца москвича, сделавшего замечание о неправильной парковке машины

Правоохранительные органы задержали 21-летнего гражданина Азербайджана и двоих предполагаемых его соучастников убийства москвича, который сделал замечание о неправильной парковке автомобиля около жилого дома. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, фигурантов поймали в Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время фигуранты преступления будут доставлены в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.

В телеграм-канале ведомства опубликованы фото подозреваемых:

«Задержание производилось совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России и ГУ МВД России по г. Москве», – добавили в столичном СК.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 17 апреля на Краснодарской улице в Москве. 21-летний гражданин Азербайджана, находившийся в РФ незаконно, припарковал машину на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, что вызвало недовольство местного жителя, который сделал автовладельцу замечание. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия.

В рамках предварительного следствия случившееся переквалифицировано по признакам преступления, предусмотренного пп. «и, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

Накануне были задержаны отец и друг предполагаемого убийцы. Накануне следователи столичного СК с участием переводчиков приступили к их допросу. В ведомстве также сообщали, что будет проверена законность их нахождения на территории московского региона и правомерность получения гражданства РФ.

Сегодня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупную сумму денег при обыске в квартире предполагаемого убийцы: изъято свыше 44 млн рублей и 300 тысяч долларов США.

«Следствием будет установлена их принадлежность, а также дана оценка законности получения и оборота», – отметили в столичном СК.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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