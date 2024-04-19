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Бастрыкин поручил передать дело об убийстве москвича азербайджанским нелегалом в центральный аппарат СКР

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет России

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о гибели в Москве молодого человека, который сделал замечание своему убийце о парковке.

Речь идет о резонансном убийстве, которое было совершено 17 апреля на Краснодарской улице в Москве. 21-летний подозреваемый – гражданин Азербайджана, который незаконно находился на территории РФ – припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома. Это вызвало недовольство местного жителя, который сделал ему замечание. В ходе словесного конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также нанес ему удар ножом в область живота, после чего с помощью соучастников скрылся с места происшествия за пределы Московского региона. От полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении.

Главный подозреваемый и двое его предполагаемых соучастников были задержаны сегодня в Ростовской области. Они доставляются в Москву для проведения следственных действий, уточнили в Следкоме.

Следствие также будет решать вопрос о мере пресечения ранее задержанным в Москве родственникам подозреваемого и его знакомому. Глава СК поручил установить роль каждого из соучастников в совершении преступления, источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого, проверить имеющуюся информацию о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства и разрешающих документов для пребывания на территории столицы, а также выяснить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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