Бастрыкин взял под контроль расследование о незаконных хостелах для мигрантов в Подмосковье

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку о незаконных хостелах в Подмосковье, из-за которых выражают возмущение местные жители, и принять должные меры.

В частности, как отмечается в сообщении информационного центра СК, активисты из села Софьино Раменского городского округа неоднократно обращали внимание на проблему с нелегальными хостелами, расположенными на территории населенного пункта. Решение о незаконном существовании одного из них суд вынес еще в 2022 году, однако собственник здания так и не принял решения о его закрытии. ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по ст.315 УК РФ (неисполнение решения суда).

Также Бастрыкин поручил провести проверку по информации о противоправных действиях мигрантов в д. Вырубово Московской области, где также функционирует хостел для иностранных граждан из Средней Азии. Как отмечается, во время из одного конфликтов с местным активистом, являющимся Героем России, мигранты переехали его на тракторе, после чего избили.

Глава СКР поручил провести проверку и представить соответствующие доклады.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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