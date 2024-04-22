Глава СКР поставил на контроль проверку по факту пищевого отравления кадетов московской школы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту пищевого отравления учащихся одной из школ в Москве.

Бастрыкин обратил внимание на публикации в СМИ и социальной сети о пищевом отравлении в апреле текущего года учеников кадетских классов. В ведомстве уточнили, что столичный главк СК России начал процессуальную проверку.

По сведениям телеграм-канала Mash, массовое отравление произошло в кадетском корпусе московской школы №1566. Сообщается, что у детей рвота и температура – родители бьют тревогу.

В субботу, 20 апреля, в связи с появлением информации об острой кишечной инфекции среди учащихся одной из школ в Юго-Восточного округа столичное управление Роспотребнадзора сообщило о начале эпидемиологического расследования.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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