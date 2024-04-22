Вину не признал: суд арестовал Шахина Аббасова по резонансному делу об убийстве москвича, сделавшего ему замечание

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования в отношении гражданина Азербайджана Шахина Низами оглы Аббасова по обвинению в убийстве 24-летнего москвича, который сделал ему замечание о неправильной парковке автомобиля. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, фигурант заключен под стражу до 18 июня.

По версии органов следствия, Аббасов после сделанного потерпевшим – Кириллом Ковалевым – замечания насчет неправильной парковки, демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение. Затем в ходе телефонного разговора сообщил об инциденте своим родственникам, и привлек их к разрешению конфликта.

Как считает следствие, прибывшая «группа поддержки» Аббасова приняла решение совершить убийство «обидчика». Шахин и Шахрат Аббасовы нанесли множественные удары в область жизненно важных органов, при этом главный фигурант использовал заранее приготовленный нож и нанес Ковалеву несколько ударов, от которых он позже скончался.

После преступления Аббасовы скрылись с места преступления на заранее приготовленных родственниками автомобилях. Позже их задержали в Ростовской области.

Аббасов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья, связанного с совершением умышленного убийства человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Ему предъявлено обвинении в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

В пресс-службе судов уточнили, что вину Аббасов не признал.

Как уточняли ранее в Следственном комитете, по уголовному делу задержаны также отец, дядя и знакомый обвиняемого. При обыске в квартире Аббасова изъята крупная сумма – свыше 44 млн рублей и 300 тысяч долларов США.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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