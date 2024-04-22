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Понедельник, 22 апреля 2024, 20:24 мск

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Суд в Москве вынес приговор пресс-секретарю Meta*

Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии общего режима заочно пресс-секретарю корпорации Meta* (внесена в реестр экстремистских организаций, деятельность в РФ запрещена), гражданину США Энди Стоуну**, который включен Росфинмониторингом в список экстремистов, по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Также суд запретил Стоуну администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет, передает «Интерфакс». Срок наказания американцу должен исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что в марте 2022 году Стоун ** разместил на своей странице в соцсетях публикацию, которая оправдывала агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в проведении специальной военной операции.

Следствием американцу также вменялись «публичные призывы к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти». Однако, как уточняется, прокурор в суде попросил суд исключить это из обвинения.

* организация внесена в реестр экстремистских организаций, деятельность в РФ запрещена

** включен Росфинмониторингом в список экстремистов

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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