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Понедельник, 22 апреля 2024, 20:24 мск

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В Подмосковье возбуждено уголовное дело после попытки задавить Героя России трактором

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) после попытки в гражданином Армении задавить трактором местного жителя – Героя России. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка ведомства, ЧП произошло в Видном.

«Подозреваемый, находясь за рулем трактора вблизи дома в деревне Вырубово, вступил в словесный конфликт с местным жителем, являющимся Героем России, который сделал ему замечание о неправомерном нахождении его транспортного средства на указанном участке. После этого подозреваемый попытался совершить наезд трактором на мужчину, а в дальнейшем, выйдя из трактора, нанес ему побои», – говорится в сообщении СК.

В настоящее время подозреваемый – гражданин Армении находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении в рамках уголовного дела о побоях, возбужденного органами внутренних дел.

Следователи проводят допросы, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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