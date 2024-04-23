Бил сковородой и обухом топора: житель Подмосковья арестован за убийство брата

В Подмосковье арестован 34-летний житель Дедовска по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) собственного брата. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, мужчина в качестве оружия использовал сковороду и топок.

В ведомстве уточнили, что преступление было совершено 21 апреля. Между братьями произошла ссора, в процессе которой один нанес другому сковородой и обухом топора удары в голову и шею. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места, изъяты орудия убийства, смывы. Также проведены допросы и проверка показаний на месте.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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