Спикер Совета Федерации высказалась о кадровых перестановках в новом правительстве РФ

В обновленном правительстве РФ, которое будет формироваться после инаугурации главы государства, возможны кадровые перестановки. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В то же время глава верхней палаты парламента предположила, что в новом составе кабмина кардинальных изменений не будет.

«Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», – уточнила она в интервью РИА «Новости».

Матвеенко подчеркнула, что Совет Федерации позитивно оценивает работу нынешнего состава правительства, которое работало под непосредственным и постоянным руководством президента. «Мы знаем, что это еженедельные совещания с правительством, это отдельные встречи с министрами, это совещания по разным отраслям, сферам развития, его указания, его поручения, его приоритизация. Все это вместе дало такой хороший позитивный результат», – пояснила Матвиенко.

Говоря о формировании нового кабинета министров, спикер Совета Федерации предположила, что верхняя палата парламента определится с предложенными президентом кандидатурами силового блока не позже 20 мая. «Как только президент внесет эти кандидатуры, мы, не торопясь, серьезно, основательно проведем все процедуры, с участием профильных комитетов, пообсуждаем и после этого будем принимать решение. Так что, я думаю, не позднее 20 мая мы эту работу завершим», – сказала она.

Как считает Матвиенко, причин для затягивания с утверждением нового состава кабмина нет. «Могу уверенно сказать, что затяжки с представлением кандидатов на руководителей силовых и правоохранительных органов не будет. У нас столько задач, которые надо без раскачки реализовывать. Нужно сформировать правительство, чтобы все заняли положенные места и активно включились в работу», – отметила она.

При этом спикер Совета Федерации отказалась назвать кого-либо из предлагаемых кандидатов, сказав, что умеет «секреты хранить» и перечислять фамилии заблаговременно было бы некорректно.

Ранее сообщалось, что глава государства уже на следующий день после инаугурации может внести в Госдуму кандидатуру на пост премьер-министра.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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