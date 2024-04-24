Путин распорядился об индексации выплат пострадавшим при паводке

Размеры выплат россиянам, пострадавшим от паводка, необходимо проиндексировать. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий ЧС, связанных с разливом рек в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

«Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году. Сейчас 2024-й. И этот размер тоже не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства – МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства – к этому вернуться и решить вопрос по индексации», – поручил глава государства.

По его словам, также необходимо решить вопрос помощи гражданам, которые не зарегистрировали право собственности на дома в пострадавших от паводка садовых товариществах. Путин обратил внимание, что для многих людей это по факту единственное жилье. Говоря о тех, кто застраховал свое имущество, президент распорядился не лишать их дополнительных выплат.

Глава государства подчеркнул, что деньги должны выплачиваться за любое утраченное имущество. «Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет? Ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все», – сказал он.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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