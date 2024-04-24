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Среда, 24 апреля 2024, 17:22 мск

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Путин распорядился об индексации выплат пострадавшим при паводке

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Размеры выплат россиянам, пострадавшим от паводка, необходимо проиндексировать. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий ЧС, связанных с разливом рек в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

«Сам размер выплат у нас установлен в 2008 году. Сейчас 2024-й. И этот размер тоже не индексировался. Я прошу соответствующие федеральные ведомства – МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства – к этому вернуться и решить вопрос по индексации», – поручил глава государства.

По его словам, также необходимо решить вопрос помощи гражданам, которые не зарегистрировали право собственности на дома в пострадавших от паводка садовых товариществах. Путин обратил внимание, что для многих людей это по факту единственное жилье. Говоря о тех, кто застраховал свое имущество, президент распорядился не лишать их дополнительных выплат.

Глава государства подчеркнул, что деньги должны выплачиваться за любое утраченное имущество. «Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет? Ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все», – сказал он.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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