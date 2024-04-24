Вплоть до отставки Шойгу: в новом правительстве РФ возможны неожиданные кадровые перестановки

Обновленный состав правительства РФ наверняка пополнят новые лица с возможными неожиданными отставками, но революционный прорыв вряд ли возможен при сохранении нынешнего экономического курса и «набиуллинско-силуановской» политики. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, главный редактор ИА «Аврора» Георгий Федоров. По его оценке, принципы формирования кабинета министров могут быть пересмотрены, а лишиться своего поста может даже министр обороны Сергей Шойгу на фоне последних скандалов вокруг его ведомства.

Эксперт обратил внимание, что нынешний состав правительства собран из разных финансово-экономических групп, что не позволяет ему показывать высокую эффективность. «Это правительство стабилизации-деградации я бы назвал, учитывая, что, видимо, не ставились задачи по прорывам, по какому-то бурному экономическому развитию. Насколько я понимаю, Путин это правительство создавал как техническое, которое должно было удержать ситуацию, и, соответственно, это правительство как лоскуты на одеяле – то есть разные финансово-промышленные и политические группы имели бы свое представительство и отвечали за отдельные направления. Сейчас ситуация изменилась кардинальным образом. Сейчас у нас СВО, а правительство показывает не очень высокую эффективность, кроме ВПК, в целом», – пояснил Федоров.

Как считает эксперт, сейчас во властных кулуарах идет борьба за назначения в будущем правительстве. «Думаю, будет пересмотрен принцип формирования правительства – либо удаление некоторых финансово-промышленных групп оттуда, либо усиление каких центров, которые ориентированы на производство, на промышленность. Естественно, будет снесен или заменен финансовый блок, потому что [глава Банка России Эльвира] Набиуллина должна уйти. Промышленный блок, думаю, будет усилен. Усилят позиции [первого вице-премьера Андрея] Белоусова. Естественно, разговор будет об усилении команды [вице-премьера Марата] Хуснуллина. Кто-то из очень влиятельных из администрации президента перейдет и в ранге вице-премьера будет курировать новые территории. Будет изменено количество вице-премьеров, изменена социальная сфера. Силовые ведомства – вокруг этого сейчас идет борьба. Вопрос о том, что, возможно [Сергей] Шойгу перестанет быть министром обороны, учитывая последние скандалы неслучайные», – пояснил он.

«Вопрос о том, кто возглавит правительство. Если это будет [нынешний премьер-министр Михаил] Мишустин, то это будет опять технический, так скажем, надсмотрщик. Если будет какая-то другая фигура, то, естественно, он будет формировать свою команду. Мне кажется, каких-то радикальных перемен не стоит ждать, но кадровые изменения будут», – добавил Федоров.

По его мнению, в любом случае «каких-то революционных прорывов от этого правительства ждать не стоит». «Глобально ждать смены социально-экономического курса, к сожалению, не приходится – от рыночно-либерального правительства, которое сейчас сформировалось, до такого мобилизационного. Элементы мобилизации будут, но в целом, вместо [главы Минфина Антона] Силуанова может прийти другой человек, но это не значит, что изменится какое-то «бюджетное правило» или какие-то принципы», – констатировал он.

«Нам необходимо сформировать условно коалиционное правительство развития с мобилизационными усилиями по всем направлениям, в первую очередь, с новой индустриализацией и отказом от набиуллинской модели финансового блока. Нужна концентрация на главных целях в производстве, в промышленности, в военно-промышленном комплексе, в социальной, образовании, медицине. Этого, к сожалению, не будет, потому что [президент РФ Владимир] Путин в этом отношении консервативен», – заключил Федоров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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