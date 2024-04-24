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Среда, 24 апреля 2024, 19:02 мск

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В Москве вынесен приговор по делу о склонении девочки к самоубийству

В Москве вынесен приговор в отношении 36-летнего мужчины, который в соцсетях склонял несовершеннолетнюю девочку к самоубийству (п. «а», «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ).

По данным следствия, с апреля по май 2023 года фигурант, находясь на территории Москвы, под вымышленным именем писал в социальных сетях своей несовершеннолетней знакомой и склонял девочку к совершению самоубийства.

Следствием был выполнен комплекс необходимых следственных действий, в том числе проведены судебные экспертизы, среди которых судебно-медицинские и лингвистические. Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении. Следователями изъяты и осмотрены технические средства фигуранта, в которых обнаружена соответствующая переписка с потерпевшей.

Приговором Чертановского районного суда города Москвы фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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