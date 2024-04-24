Высокая зона риска: несколько российских губернаторов перед угрозой потерять свои посты

Несколько губернаторов российских регионов оказались в «красной зоне» с высоким риском потерять свои посты. Об этом говорится в докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», который представил ХVI рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0».

Согласно выводам экспертов, в Центральном федеральном округе наиболее шаткие позиции у губернатора Брянской области Александра Богомаза из-за внутриэлитных конфликтов и череды уголовных дел против региональных чиновников. Также близко к зоне низкой политической устойчивости глава Костромской области Сергей Ситников, который один из немногих оставшихся губернаторов так называемого «медведевского» призыва. В докладе отмечается, что в числе его минусов – результат президента Владимира Путина по итогам выборов главы государства оказался одним из самых низких по стране.

В Северо-Западном округе в повышенной зоне риска глава Коми Владимир Уйба – положение руководителя республики не улучшилось и по итогам президентской кампании, учитывая один из худших результатов Путина в регионе по итогам мартовских выборов. При этом в «желтой зоне» с потенциальным риском отставки остается губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На Кавказе высокие шансы потерять пост у главы Дагестана Сергея Меликова на фоне непростой ситуации в республике как из-за проблем с жилищно-коммунальным хозяйством, так и из-за внутриэлитных конфликтов.

Как следует из доклада, наиболее сложной в Приволжском округе остается ситуация в Самарской области, где губернатор Дмитрий Азаров работает в условиях серьезного конфликта на федеральном и региональном уровнях.

В Сибири, как считают эксперты, самые шаткие позиции у главы Хакасии Валентина Коновалова.

Стоит отметить, что впервые в докладе «Минченко консалтинг» оценивается устойчивость губернаторов новых регионов. Предсказуемо наиболее прочные позиции у «старожилов» – глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Руководители Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий – включены в «желтую зону» потенциального риска отставки.

Рейтинг устойчивости губернаторов («Госсовет 2.0») создается путем сложения оценок, данных каждому главе региона по 9 критериям. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы руководителя остаться на своем посту. По результатам рейтингования с учетом повышения значимости фактора политического менеджмента происходит формирование трех групп внутри губернаторского корпуса: зеленой (16 и более баллов – отставка маловероятна), желтой (15 и менее баллов – есть риск отставки) и красной (10 и менее баллов – высокая вероятность отставки).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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