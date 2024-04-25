российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 апреля 2024, 16:38 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Прибалтика подключается к войне? Предотвращена атака боевыми дронами по Минску с территории Литвы

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил о предотвращении попытки удара боевыми дронами по Минску и пригородным районам с территории Литвы. Об этом он сказал в выступлении VII Всебелорусском народном собрании.

«Комитет государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время провел ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. Работу по этому направлению продолжаем, детальную информацию озвучить общественности пока не представляется возможным», – сказал Тертель (цитата по «БелТА»).

В то же время глава КГБ назвал ситуацию на границе с Украиной горячей точкой. «Противодействие постоянным попыткам переброски на территорию Беларуси средств для совершения террора и диверсий, заброске диверсионных групп, агентуры украинских спецслужб с целью совершения терактов в Беларуси и России стало повседневностью для сотрудников органов пограничной службы, внутренних дел и государственной безопасности. Только в 2023-м и прошедшем периоде текущего года предотвращено более 40 каналов переброски оружия, взрывчатки и иных средств поражения в Беларусь», – уточнил Тертель.

Минск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

«Самое время»: Лукашенко оценил предпосылки для переговоров по Украине / Лукашенко прокомментировал выделение американцами помощи Киеву / Лукашенко заявил о готовности баллотироваться на очередной президентский срок / ПВО Белоруссии фиксирует увеличение количества полетов самолетов НАТО / США ввели санкции против белорусского завода и трех китайских компаний / «Загогулинка какая-то есть…» Лукашенко высказался о перспективах мира на Украине и вступления Белоруссии в боевые действия / Лукашенко не видит необходимости в «санитарной зоне» на границе с Украиной / Россельхознадзор выявил нарушения при поставках икры из Армении

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Белоруссия, Европа, Прибалтика,