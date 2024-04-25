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Четверг, 25 апреля 2024, 17:43 мск

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Путин заверил, что полного пересмотра итогов приватизации не будет

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин заверил, что начавшийся возврат в госсобственность крупных предприятий не станет пересмотром итогов приватизации. По его словам, речь идет об исключительных случаях, когда проблемы наносят ущерб безопасности страны.

«В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть: речь идёт не о пересмотре приватизации (мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече), а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», – подчеркнул глава государства, выступая сегодня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Хочу еще раз обратить внимание и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах – изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано. И добавлю: для объяснения претензий собственникам недопустимы никакие формальные поводы и зацепки, например, если актив был приватизирован в начале 1990-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра. Федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. Сейчас не буду говорить – сознательно это было сделано или нет, неважно. Но факт остаётся фактом: правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой, а значит претензии к нынешним собственникам активов – неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», – заявил Путин.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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