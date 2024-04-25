Путин выступил против решения проблемы дефицита кадров за счет мигрантов

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости наладить систему подготовки собственных кадров для экономики. При этом, как считает глава государства, дефицит рабочей силы нельзя покрыть за счет трудовой миграции.

«Подчеркну: по оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций, и его, безусловно, нельзя покрыть механически – за счёт трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы. Сейчас не буду говорить о внутриполитической, социальной и другой составляющей проблемы, которую я сейчас только-только затронул», – сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства подчеркнул, что «во всех отраслях экономики и социальной сферы предстоит существенно повысить производительность труда, развивать цифровые платформы, модели управления на основе данных, проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации».

«Уже была поставлена задача – к 2030 году по числу промышленных роботов, например, Россия должна войти в число двадцати пяти ведущих стран мира. Вроде бы это не такая уж амбициозная задача, но она реально исполнима, достижима эта цель. Будем двигаться постепенно. Сможем сделать больше – замечательно», – отметил президент.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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