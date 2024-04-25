В Москве вынесен приговор банде квартирных мошенников, среди которых были полицейские и сотрудник Росреестра

В Москве вынесен приговор в отношении банды квартирных мошенников, в состав которой входили полицейские, сотрудник окружного управления Росреестра и 15 других соучастников, не являвшихся госслужащими. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что не позднее февраля 2015 года Игорь Сафронов, являющийся сотрудником отдела регистрации прав на недвижимость по Северо-Восточному административному округу управления Росреестра по городу Москве, Елена Сивалева и Анастасия Шикунова создали и возглавили преступное сообщество, основным видом деятельности которого определили совершение квартирных мошенничеств и легализацию прав на квартиры, приобретенные преступным путем. В течение более чем 4 лет под покровительством сотрудников полиции УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве преступное сообщество совершило мошеннические действия в отношении 11 объектов недвижимости, принадлежащих городу.

Следователями столичного СК проведен значительный объем следственных и процессуальных действий на территории Москвы и других субъектов РФ, в том числе более 20 обысков, установлено и допрошено более 70 свидетелей, проведены сложные судебные экспертизы, выводы которых позволили установить причастность всех фигурантов к указанным преступлениям.

В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, в том числе с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное организованной группой и в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой и в особо крупном размере).

Приговором Бабушкинского суда Москвы Сафронову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Сивалевой и Шикуновой – по 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ещё 15 соучастникам преступлений назначено наказание от 7,6 до 17 лет лишения свободы в исправительных колониях различного режима.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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