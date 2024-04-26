Самое слабое звено: в правительстве РФ «проржавел» финансово-экономический блок

Костяк нынешнего состава правительства РФ наверняка сохранится после переназначения кабинета министров, за исключением «проржавевшего» финансово-экономического блока. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

«В принципе, я бы поставил даже «пять с минусом» за то, как правительство в условиях конфликта с Западом справилось со своими обязанностями – в условиях СВО и санкций обеспечило стабильность развития, максимальную мягкость прохождения негативных экономических явлений. «Минус» поставил бы с учетом финансово-экономического либерального блока», – отметил Неживой.

Политолог назвал основным минусом нынешней финансовой политики создание кредитного пузыря. «Финансово-экономический блок вкупе с Центробанком искусственно, в интересах банков создали ситуацию, когда люди набирали кредиты, чтобы сохранить уровень жизни, с одной стороны, а с другой – банки эти кредиты им давали и всячески понуждали эту кредитную гонку. Поэтому основной вызов, в котором мы сейчас находимся, это кредитный пузырь. С ним нужно что-то делать, иначе он рано или поздно очень негативно выстрелит», – подчеркнул он.

«Ребята в финансово-экономическом блоке уже проржавели своими либеральными догмами. Там их надо менять. Но тоже непонятно, на кого их поменяют, потому что практически все остальные (экономические) школы очень маргинализировали, не то, что уничтожили, но специалистов – носителей тех же марксистских знаний с хорошим опытом за последние десятилетия у нас ото всего отодвинули», – отметил Неживой.

По его оценке, в условиях серьезных вызовов, которые стоят перед Россией, обновленному кабинету министров предстоит решить ряд проблем по трансформации экономики и дефицита кадров. «Лопнул глобализм, и нам теперь самим на месте надо производить машины, телефоны, технику, а не заказывать ее у кого-то. Когда развалили СССР, он имел огромное количество заводов машиностроительных, авиастроительных – у нас столько брендов было авиационных, наверно, как у остального мира вместе взятого. Нам к этому возвращаться надо. Каким образом? Одна тема, чем занимается [первый вице-премьер Андрей] Белоусов – возвращение к планированию, госплану. А вторая тема – это работа с платформенной экономикой, электронными платформами и искусственным интеллектом, которые позволяют очень здорово оптимизировать тот же производственный процесс и использование трудовых ресурсов. Вот этому у нас пока не научились», – уточнил политолог.

«У нас ещё проблема, конечно, с образованием. Система образования тоже будет трансформироваться. С одной стороны платформенно – удаленное образование и всё такое. С другой стороны, нам опять придется создавать профессионально-технические институты. Не вижу больших оснований для того, чтобы там сильно поменялся персональный состав», – добавил Неживой.

«Правительство базово из того, что у нас есть, за исключением финансово-экономического блока, – это лучшее, что можно представить себе. Направлением работы нового правительства будет, с одной стороны, развитие платформенной экономики и занятости, с другой – реиндустриализация и развитие основ плановой экономики, экономики справедливого распределения продукта», – отметил он.

«В конфликтной ситуации с Западом в разрушении этого глобального мира будем находиться еще очень-очень долго. Нам предстоит тяжелый-тяжелый путь возвращения назад на путь истинный, когда экономика будет развиваться в интересах общества. У нас планы огромные – Северный морской путь, освоение северных территорий, развитие отношений с Африкой, и самое главное – космос», – заключил Неживой.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube