Дело о взятке и организации убийства против экс-главы подмосковного Протвино дошло до суда

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы городского округа Протвино Сергея Пояркова и бывшего директора муниципальной организации Серпухова. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, экс-чиновники в зависимости от роли и степени участия обвиняются в организации и пособничестве убийству, совершенному по найму, а также в получении взяток.

По данным ведомства, в январе 2023 года экс-глава городского округа, получив от предпринимателя взятку в размере 500 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ был задержан сотрудниками СК. Спустя несколько недель был задержан за аналогичное преступление бывший директор муниципальной организации из Серпухова.

Как уточнили в ведомстве, в ходе расследования уголовных дел о коррупции у следователей и оперативников появилась информация о причастности фигурантов к убийству адвоката, совершенному в Серпухове в 2016 году, которое оставалось нераскрытым.

«Установлено, что в 2016 г. тогда еще у руководителя администрации п. Оболенска возник умысел на убийство адвоката, который активно участвовал в судах с исками к администрации. Для этого он привлек в качестве исполнителя своего знакомого-директора муниципальной организации, пообещав ему 140 т.р. и должность депутата. Директор организации согласился и привлек к соучастию своего заместителя, которому в свою очередь пообещал карьерный рост. 30 августа 2016 г. исполнитель при пособничестве коллеги, находясь у дома потерпевшего, совершил из пневматической винтовки выстрел в его сторону, причинив смертельное ранение», – уточнили в подмосковном СК.

В настоящее время исполнитель убийства уже осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении организатора и пособника убийства передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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