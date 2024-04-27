Горячее водоснабжение начнут отключать в Москве с 14 мая

В Москве плановые отключения горячей воды начнутся с 14 мая. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, максимальный срок приостановки горячего водоснабжения составит до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.
«Отключение горячей воды – это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать», – пояснил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Предполагается, что все работы на системах горячего водоснабжения завершатся до 25 августа.
Как сообщилось ранее, сегодня в Москве начали отключать централизованное отопление.
Москва, Елена Володина
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