Убийство на почве политических разногласий: в Подмосковье вынесен приговор мужчине за жестокую расправу над сестрой

В Подмосковье вынесен обвинительный приговор 44-летнему Вячеславу Климову по уголовному делу об убийстве сестры. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, преступление было совершено на почве политических разногласий относительно политики США.

Следствием и судом установлено, что 25 июля 2021 года на территории парка Лосиный остров между осужденным, имеющим гражданство США, и его сестрой, ранее проживающей в США, произошел конфликт на почве политических разногласий в деятельности государственных лиц Соединенных Штатов Америки. В процессе ссоры мужчина нанес сестре множественные удары по голове и телу, а затем задушил. После этого он сымитировал ограбление сестры, забрав из карманов ее одежды банковские карты, телефон и иные личные вещи, которые в последующем выбросил в ближайший водоем.

Как пояснили в СК, сложность в расследовании заключалась в том, что убийство было совершено в условиях неочевидности. Климов сам сообщил о безвестном исчезновении сестры, участвовал в ее поисках, тем самым вводил следствие в заблуждение относительно ее пропажи. После обнаружения тела протерпевшей, он выдвигал различные версии ее убийства, в том числе связанную с ее ограблением.

Однако в ходе расследования следователем были собраны неопровержимые доказательства его вины. Так в ходе обыска в его доме обнаружена и изъята «памятка», написанная им собственноручно, в которой Климов отразил план своих действия для введения следствия в заблуждение. Также был досконально изучен маршрут потерпевшей в день убийства и ее брата по изъятым видео с камер наружного наблюдения. Кроме этого, проведённой молекулярно-генетической экспертизой установлено, что в карманах джинс, которые были на потерпевшей в день убийства, обнаружены потожировые следы Климова, подтверждающие версию следствия о том, что мужчина взял из карманов вещи сестры и выкинул их.

Под тяжестью собранных на первоначальном этапе доказательств Климов дал признательные показания. Однако в последующем он отказался от них.

Приговором суда Климову назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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