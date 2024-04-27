В Москве 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о пропаганде терроризма

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по факту призывов к пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным ведомства, 17 марта 16-летний фигурант, находясь в квартире жилого дома на Кантемировской улице разместил в публичном канале в мессенджере «Телеграм» комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории РФ.
Противоправные действия подозреваемого выявлены благодаря совместной работе следователей столичного СКР и сотрудников МВД России.
По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Фигурант задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Москва, Елена Володина
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