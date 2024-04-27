Крупное мошенничество: в Москве доверчивая пенсионерка лишилась 34 млн рублей

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела о крупном мошенничестве – доверчивая пенсионерка отдала аферистам более 34 млн рублей.

Как говорится в сообщении надзорного ведомства, всё началось со звонка на мобильный телефон 73-летней москвичке. Незнакомая женщина представилась сотрудницей пенсионного фонда и предупредила, что в связи с перерасчетом пенсионного стажа москвичке необходимо сообщить номер СНИЛС, который пенсионерка продиктовала звонившей.

Затем женщине позвонил якобы сотрудник банка, который сказал, что в связи со взломом ее аккаунта все сбережения, находившиеся в банке, похищены мошенниками и даже прислал фото «документа», подтверждающего отсутствие денег на счете.

Полностью доверяя заверениям звонившего о том, что ей сейчас переведут на счет деньги из специального фонда, компенсируя утраченные, которые она должна будет снять и передать курьеру для сохранения в банковской ячейке. Пенсионерка согласилась.

В этот же день по видеосвязи женщине позвонил уже «сотрудник» правоохранительных органов, который показал удостоверение и сказал, что мошенники оформили на нее кредит и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил ее снять со своих счетов в двух банках денежные средства для передачи. В течение недели женщина снимала различные суммы от 1,4 млн рублей до 9,5 млн рублей, которые послушно, следуя указаниям лжеправоохранителя, отдавала курьерам на улице. Сумма ущерба составила 34 млн рублей.

Прокуратура Москвы напоминает: никогда не выполняйте телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. При поступлении подозрительных звонков самостоятельно позвоните в банк и уточните необходимую информацию.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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