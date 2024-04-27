российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 27 апреля 2024, 14:58 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве открылся сезон фонтанов

В Москве сегодня открылся сезон фонтанов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«Традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические: в столице открыт сезон фонтанов», – отметил градоначальник в своем телеграм-канале.

«Включение всех фонтанов – это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы. Запуску предшествует большая подготовка: чаши очищают, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой», – добавил Собянин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Горячее водоснабжение начнут отключать в Москве с 14 мая / Власти Москвы сообщили о завершении отопительного сезона / В Москве закроется движение в центре города в связи с тренировкой парада Победы / Собянин отправил в отставку преемника Хуснуллина / Власти Москвы уточнили праздничный график работы социальных учреждений / В Москве усилили контроль за качеством воды / Власти Москвы готовятся расширить комплексную застройку ещё на 500 гектаров / «Как дела, Сергей Семёнович?» Собянин отчитался перед Путиным об успехах, «несмотря на происки врагов...»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Правительство Москвы,