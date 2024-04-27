В Москве открылся сезон фонтанов

В Москве сегодня открылся сезон фонтанов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«Традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические: в столице открыт сезон фонтанов», – отметил градоначальник в своем телеграм-канале.

«Включение всех фонтанов – это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы. Запуску предшествует большая подготовка: чаши очищают, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой», – добавил Собянин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube