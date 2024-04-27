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Суббота, 27 апреля 2024, 15:33 мск

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Россия даст болезненный ответ на «хамство» США с конфискацией своих активов – Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Ответ Москвы на закон США о конфискации активов России будет асимметричным и болезненным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его оценке, в российские законы нужно ввести возможность конфискации активов иностранных лиц из недружественных стран.

«Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна – у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США. Поэтому ответ может быть только асимметричным. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным», – подчеркнул Медведев в своем телеграм-канале.

Зампред Совбеза отметил, что в российских законах нужно предусмотреть не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение для обращения взыскания в пользу РФ. «Это сложная история, поскольку эти лица выступали обычно как инвесторы в российскую экономику. И мы гарантировали им неприкосновенность их права частной собственности. Но случилось непредвиденное – их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву. На это необходимо дать ответ», – констатировал он.

«Конфискация наших активов суть прекращение права собственности. Значит, и наша норма должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу Российского государства, российских юридических и физических лиц на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран. Это потребует известной коррекции российского гражданского законодательства. Но Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения. Fiat iustitia, et pereat mundus (правосудие должно случиться, даже если мир рухнет)!» – заключил Медведев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Медведев Дмитрий

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