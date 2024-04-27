Позицию Набиуллиной не учли: кабмин продлил срок действия требования по обязательной продаже валютной выручки

Правительство РФ утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как пояснила пресс-служба кабинета министров, решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.

«Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов. При этом подписанным постановлением с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом главы государства в октябре 2023 года. «Эта мера показала свою эффективность. Она помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности и дала возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию», – подчеркнули в правительстве, добавив, что «решение принято по указу президента».

Примечательно, что накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина вновь выступила против такого решения, назвав его неоправданным. Тем не мнее, по оценке экспертов, именно репатриация валютной выручки помогла в прошлом году стабилизировать курс рубля к иностранным валютам. При этом повышение ключевой ставки ЦБ многие называли вредным решением, которое не влияет на инфляцию и курс национальной валюты, а также «убивает» экономический рост в России.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube