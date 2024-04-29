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Понедельник, 29 апреля 2024, 14:19 мск

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Московская пенсионерка отдала 24 млн рублей за «пролонгацию» телефонного номера

В Москве мошенники обманом выманили у 68-летней пенсионерки 24 млн рублей под предлогом «пролонгации» телефонного номера оператора связи.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, женщине позвонил злоумышленник, который представился сотрудником оператора связи, и сообщил о необходимости «пролонгации мобильного номера». Для этого пенсионерке нужно было продиктовать код из СМС, что она и сделала. Почти сразу пенсионерке позвонили якобы сотрудники финмониторинга, заявив, что ее личный кабинет банка взломан мошенниками и теперь все сбережения и недвижимость могут быть похищены.

Напуганная пенсионерка поверила аферистам, продолжила общение с «лжеследователем», по указанию которого купила новый телефон, а также неоднократно в различных отделениях банков и в банкоматах переводила деньги на счета злоумышленников.

В один из дней женщина рассказала о случившемся своим родным, после чего обратилась в правоохранительные органы.

В прокуратуре напоминают: никогда не выполняйте телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. В случае поступления подозрительных звонков – самостоятельно позвоните в банк, сотовую компанию для проверки поступившей информации либо обратитесь в правоохранительные органы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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