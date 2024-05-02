Правительство РФ утвердило третий этап развития БАМа и Транссиба

Правительством РФ по поручению главы государства принято решение по расширению восточного транспортного коридора. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, утвержден третий этап инвестиционного проекта по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог – общая стоимость работ до 2035 года оценивается в 3,7 трлн рублей.

Мишустин уточнил, что речь идёт о Восточном полигоне, который необходим для укрепления торговых связей с дружественными странами. «Будут построены дополнительные пути, разъезды, туннели, мосты, в том числе через реку Амур. Организованы подходы к морским портам. Модернизированы станции и платформы», – отметил премьер-министр на оперативном совещании со своими заместителями.

«Расширение Восточного полигона создаст новые возможности для промышленных предприятий, особенно в добывающих и обрабатывающих секторах. Поможет это также нарастить грузопоток и сократить общее время в пути. Увеличатся объёмы заказов, появятся новые рабочие места. Будут благоустроены территории вдоль магистралей», – пояснил Мишустин.

«Во время отчёта в Думе отмечал, что провозная способность этого направления за прошлый год достигла 170 млн т. Планируем в течение девяти лет увеличить показатель ещё почти на 100 млн т», – сказал глава правительства РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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