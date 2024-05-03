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Пятница, 3 мая 2024, 12:34 мск

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В Москве гражданин Узбекистана предстанет перед судом за изнасилование и разбой, совершенные в 2010 году

В Москве завершено расследование уголовного дела об изнасиловании и разбойном нападении, совершенные в 2010 году. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, перед судом предстанет 39-летний гражданин Узбекистана.

В ведомстве уточнили, что преступления были совершены в ночное время 18 мая 2010 года на Белореченской улице. Фигурант напал на ранее незнакомую женщину и похитил имевшиеся у нее денежные средства. После этого он перетащил потерпевшую за ближайшие гаражи и изнасиловал её, а затем скрылся.

Следователями и криминалистами столичного СК совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные доказательства, что позволило установить личность фигуранта.

В ходе допроса мужчина признал вину в полном объеме, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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