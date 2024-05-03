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В Москве силовики пресекли деятельность нежелательной в РФ организации

В Москве пресечена деятельность Ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа», в отношении которой принято решение о признании её нежелательной на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в период с 31 июля 2020 года по 22 октября 2023 года фигурантка совместно с группой лиц на территории города Москвы незаконно организовала деятельность нежелательной в РФ в Ассоциации, а также осуществляла сбыт литературы, в том числе книги «Чжуань Фалунь» автора Ли Хунчжи, признанной экстремистским материалом.

По уголовному делу следователями столичного СК совместно с оперативными службами проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для следствия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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