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Пятница, 3 мая 2024, 16:17 мск

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Московские мошенники проворачивали аферы под прикрытием модельного агентства

Полиция задержала троих жителей московского региона по подозрению в многоэпизодном мошенничестве. Как сообщила пресс-служба МВД, аферисты на различных интернет-площадках размещали объявления о помощи в трудоустройстве в модельное агентство в качестве актеров массовых сцен.

Заинтересовавшимся гражданам они устраивали собеседование, во время которого делали комплименты относительно их внешности. Затем предлагали клиентам стать моделями. С теми, кто соглашался, аферисты подписывали договор и дополнительное соглашение к нему. На самом деле это были документы на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Денежные средства сразу поступали на счет фирмы, пояснили в МВД.

Полицейские задержали подозреваемых на территории Москвы и Московской области. В ходе обысков по адресам проживания и в офисах у фигурантов изъяты документы о деятельности агентства, печати, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение, в отношении них избраны различные меры пресечения.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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