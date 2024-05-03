ЧП в Подмосковье: в жилом доме взорвался холодильник

В подмосковных Химках организована проверка по факту хлопка в многоэтажном доме в Левобережном микрорайоне, в результате которого была разрушена стена здания.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, проверка ведется по факту оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

«Установлено, что утром 3 мая 2024 года в одной из квартир жилого дома мкр. Левобережный города Химок произошёл хлопок с последующим задымлением и разрушением стены», – говорится в сообщении ведомства.

Предварительной версией произошедшего является хлопок фреона холодильного оборудования либо предмета, находящегося внутри холодильника.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места. Назначен ряд экспертиз.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube