«В противном случае мы не справимся с вызовами…» Зюганов отправил Путину «народные наказы» перед инаугурацией

Без смены социально-экономического курса с понижением ключевой ставки Банка России и долгосрочным планированием Россию ждет поражение в противостоянии с Западом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщив, что направил «народные наказы» избранному президенту РФ Владимиру Путину перед инаугурацией. По словам политика, либеральный эксперимент по уничтожению нашего государства и его коренного населения еще не прекращен.

«Завтра президент вступит в должность… Передал ему народный наказ в связи с вступлением его в должность. Там 12 конкретных наших предложений, начиная с необходимости провести Государственный совет, на котором рассмотреть стратегию развития нашей страны не только на ближайшие 6 лет, а минимум на ближайшую 20-летку. В противном случае мы не справимся с теми вызовами, которые грозно стоят перед нашей страной», – подчеркнул Зюганов, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Лидер КПРФ подчеркнул, что один из самых принципиальных наказов «связан с необходимостью изменения социально-экономического курса, который не позволяет реализовать послание президента и вывести страну на темпы выше мировых». «Если в ближайшее время не изменится (ключевая) ставка, а ставку вздули до 16%, если и дальше будет обесценивание рубля и монетизация на уровне половины от потребностей, никаких мировых темпов быть не может. А, следовательно, мы будем отставать. Это не победные темпы, а темпы поражения», – заявил он.

«Вторая принципиальная задача – невозможно быть суверенной страной без суверенного образования, великой науки и научно-технического прогресса… Мы тратим на эти средства в 3-4 раза меньше, чем тратит современный Китай, и в 2 раза меньше, чем это необходимо. Отсюда вывод – необходимы срочные изменения, чтобы поддержать наше образование всех степеней и всё сделать для того, чтобы новое поколение было абсолютно грамотным и успешным. Одновременно надо принимать срочные меры, чтобы вернуть из-за границы 1,2 млн специалистов высшей квалификации, которые в разное время вынуждены были покинуть страну. Сегодня, когда русофобия зашкаливает на всех континентах, эта операция будет наименее безболезненна», – констатировал политик.

Третьей «ключевой» проблемой Зюганов назвал продолжающийся с 1991 года либеральный эксперимент по уничтожению российского государства. «Мы единственная страна из «Двадцатки», которая продолжает вымирать ударными темпами, теряя по полмиллиона своих соотечественников в год. Это абсолютно недопустимо. Невозможно контролировать и развивать материк в 16 млн квадратных километров от Балтики и Черного моря до Тихого океана, продолжая терять население, в том числе и на Дальнем Востоке, где будут развиваться главные события 21-го века», – отметил он.

«Одновременно требуем максимально жестко ограничить неконтролируемую миграцию, которая ведет к усилению криминалитета. Та трагедия, которая недавно постигла нас в «Крокус Сити», красноречивое тому свидетельство. Хотя я не слышу материалов расследования по этому беспрецедентному теракту. Общество должно знать, кто виновен, каким образом это случилось, и такие явления не должны повторяться впредь», – заявил парламентарий.

«Русские потеряли в результате этого либерально-нацистского, фашистского эксперимента 31 млн человек и продолжают терять… Вдумайтесь, какие потери казалось бы в мирное время. Хотя никакого мирного времени нет. Сам либеральный эксперимент над нашей страной замешан на русофобии и антисоветизме оказался страшной войной против нашей 1000-летней истории», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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