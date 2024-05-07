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Вторник, 7 мая 2024, 13:45 мск

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«Судьбу России мы будем определять сами»: Путин заявил о народной поддержке выбранного курса

Фото: пресс-служба Кремля

Судьбу России будут определять только сами россияне и ради сегодняшнего и будущих поколений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на церемонии инаугурации. По его словам, на прошедших выборах российский народ подтвердил правильность выбранного страной курса.

«Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России подтвердили правильность курса страны», – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что «это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями». «Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России», – уточнил он.

«Уверен, мы достойно пройдем этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это, прежде всего, народосбережение», – подчеркнул Путин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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